Во Львове в квартире одного из жилых домов отравились, вероятно, угарным газом двое малолетних детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«16 декабря, около 23:30, в поселке Рудное (Железнодорожный район Львова), в квартире второго этажа двухэтажного дома на улице Владимира Великого, 44, отравились, вероятно, угарным газом двое детей 2012 и 2018 годов рождения. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Львовскую ГДКБ», - сообщили в департаменте.

Аварийная бригада ПАО «Львовгаз» временно отключила подачу газа в квартиру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавим, по данным ГСЧС, печальная статистика свидетельствует, что чаще всего случаи отравления угарным газом случаются вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными требованиями правил безопасности жизнедеятельности, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь. Часто в жилых помещениях, желая сохранить тепло, закрывают вытяжку, когда еще не прогорело топливо. Отравление людей угарным газом - распространенное во время отопительного сезона.