На западе Польши в городе Новы-Томысль Великопольского воеводства обнаружен мертвым 47-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает Укринформ в четверг, 17 декабря.
Указано, что в воскресенье, 13 декабря, в 6:30 полиция Новы-Томысль получила информацию о пожаре в автомобиле на одной из улиц города. Возле сгоревшего автомобиля обнаружен труп мужчины. Как впоследствии было установлено, это был 47-летний гражданин Украины.
Польская прокуратура предварительно исключает участие третьих лиц в смерти мужчины. Об этом сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.
— Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц, – сообщил Лукаш Вавжиняк.
По его словам, следствие считает, что это был несчастный случай.
— Основной версией является возникновение пожара в автомобиле, – отметил прокурор.
Он добавил, что следствие установило: погибший перед смертью курил сигареты в автомобиле, поэтому это могло стать причиной пожара.
Вавжиняк сообщил, что следствие по этому делу продолжается, и окончательные выводы можно будет сделать после проведения токсикологической экспертизы и оценки эксперта от пожаров.
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На западе Польши в городе Новы-Томысль Великопольского воеводства обнаружен мертвым 47-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает Укринформ в четверг, 17 декабря.
Указано, что в воскресенье, 13 декабря, в 6:30 полиция Новы-Томысль получила информацию о пожаре в автомобиле на одной из улиц города. Возле сгоревшего автомобиля обнаружен труп мужчины. Как впоследствии было установлено, это был 47-летний гражданин Украины.
Польская прокуратура предварительно исключает участие третьих лиц в смерти мужчины. Об этом сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.
— Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц, – сообщил Лукаш Вавжиняк.
По его словам, следствие считает, что это был несчастный случай.
— Основной версией является возникновение пожара в автомобиле, – отметил прокурор.
Он добавил, что следствие установило: погибший перед смертью курил сигареты в автомобиле, поэтому это могло стать причиной пожара.
Вавжиняк сообщил, что следствие по этому делу продолжается, и окончательные выводы можно будет сделать после проведения токсикологической экспертизы и оценки эксперта от пожаров.
Ранее в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.