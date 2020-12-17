На западе Польши в городе Новы-Томысль Великопольского воеводства обнаружен мертвым 47-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 17 декабря.

Указано, что в воскресенье, 13 декабря, в 6:30 полиция Новы-Томысль получила информацию о пожаре в автомобиле на одной из улиц города. Возле сгоревшего автомобиля обнаружен труп мужчины. Как впоследствии было установлено, это был 47-летний гражданин Украины.

Польская прокуратура предварительно исключает участие третьих лиц в смерти мужчины. Об этом сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

— Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц, – сообщил Лукаш Вавжиняк.

По его словам, следствие считает, что это был несчастный случай.

— Основной версией является возникновение пожара в автомобиле, – отметил прокурор.

Он добавил, что следствие установило: погибший перед смертью курил сигареты в автомобиле, поэтому это могло стать причиной пожара.

Вавжиняк сообщил, что следствие по этому делу продолжается, и окончательные выводы можно будет сделать после проведения токсикологической экспертизы и оценки эксперта от пожаров.

Ранее в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.