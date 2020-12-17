Во Львове ночью подожгли автомобиль Skoda Octavia, которая принадлежит детективу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Автомобиль существенно поврежден. В НАБУ не исключают, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью детектива.

«По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекшие к гибели людей или другим тяжким последствиям. Наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет). НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления», — отметили в НАБУ.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины задержала организатора поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.