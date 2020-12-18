Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного и на Приазовье. У Верхнеторецкого и Широкино боевики использовали стрелковое оружие, а вблизи Широкино еще и автоматические станковые гранатометы.

Возле Авдеевки боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия, а также вели снайперский огонь. В результате обстрела украинский военный получил ранение. Его направили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, говорят в штабе.

Также сообщается, что украинские военные открывали огонь. От начала 18 декабря обстрелов не фиксировали.

От начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 16 декабря включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 3768 нарушений режима тишины, в частности 1754 взрыва, 119 неопределенных пролетевших боеприпасов, 55 вспышек дульного пламени, 41 осветительную ракету и 1799 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ как нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.