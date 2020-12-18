Во Львовской области отец изнасиловал свою 5-летнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

— Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 40-летний житель Львовской области в июне 2018 года в собственном доме, воспользовавшись беспомощным состоянием 5-летней дочери, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом. Кто сообщил в полицию и как стало известно о преступлении, в полиции не сообщают, — говорится в сообщении.

После окончания расследования правоохранители направили дело в суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины в редакции от 1 июня 2010 (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Вознесенске полиция задержала мужчину, который регулярно насиловал свою 11-летнюю дочь.