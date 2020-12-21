В одном из самых крупных морских портов Великобритании — Дувре — временно запретили кораблям отправляться в зарубежные рейсы.

Об этом сообщается на сайте администрации порта, передает телеканал 112.

— Из-за пограничных ограничений во Франции доступ к паромному терминалу в порту Дувра приостановлен для всех сопровождаемых перевозок, покидающих Великобританию, до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении.

Пассажиров и лиц, сопровождающих грузы, просят не приезжать в порт. С учетом решение властей Франции, в администрации отметили, что ограничения будут действовать в течение 48 часов с полуночи.

Запрет на морские рейсы не распространяется корабли, которые перевозят грузы без сопровождения, а также на все перевозки в Великобританию (с учетом уже существующих ограничений на поездки для туристов). Грузовой терминал Дувра, пристань для яхт и другие зоны порта остаются открытыми.

Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.