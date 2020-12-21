В Заводском районе Николаева супруги решили вместе с друзьями и детьми запустить фейерверк, из-за чего их сосед открыл стрельбу и ранил малолетнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что нетрезвый мужчина подошел к компании с битой и пистолетом в руках, начал стрелять в сторону людей, в результате чего ранил 10-летнего мальчика.

— Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей, - указано в сообщении.

Полицейские изъяли оружие неогнестрельного действия. В дальнейшем его направят на экспертизу. Злоумышленника доставили в Заводской отдел полиции, а раненого ребенка - в больницу.

По данному факту начато уголовное производство с квалификацией Хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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