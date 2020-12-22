Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, обстрелы боевиков из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали возле Золотого-4. Возле Южного, Луганского и Шумов зафиксировали обстрел из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Южного двое военных получили осколочные ранения, их доставили в больницу и оказали помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное.

Кроме того, неподалеку Водяного зафиксировали обстрел боевиков из станкового противотанкового гранатомета. В штабе уверяют, что украинские военные открывали ответный огонь. С начала 22 декабря нарушений не фиксировали.