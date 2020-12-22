В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, обстрелы боевиков из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали возле Золотого-4. Возле Южного, Луганского и Шумов зафиксировали обстрел из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Южного двое военных получили осколочные ранения, их доставили в больницу и оказали помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное.
Кроме того, неподалеку Водяного зафиксировали обстрел боевиков из станкового противотанкового гранатомета. В штабе уверяют, что украинские военные открывали ответный огонь. С начала 22 декабря нарушений не фиксировали.
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В течение 21 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили осколочные ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, обстрелы боевиков из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировали возле Золотого-4. Возле Южного, Луганского и Шумов зафиксировали обстрел из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Южного двое военных получили осколочные ранения, их доставили в больницу и оказали помощь. Состояние их здоровья — удовлетворительное.
Кроме того, неподалеку Водяного зафиксировали обстрел боевиков из станкового противотанкового гранатомета. В штабе уверяют, что украинские военные открывали ответный огонь. С начала 22 декабря нарушений не фиксировали.