Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, 8 декабря злоумышленники организовали собрание жителей во Львове, на котором побуждали к созданию фейкового госоргана под названием «орган местного самоуправления Львовского городского совета».

Полицейские установили, что к созданию псевдоорганов власти причастны 48, 38 и 60-летний жители Львовской и трое жителей Ровенской области 49, 56 и 57 лет.

Во время проведения шести обысков во Львовской и Ровенской областях по месту жительства причастных правоохранители изъяли мобильные телефоны, флешки, диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными о создании псевдоорганов местного самоуправления.

Уголовное дело открыли по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса — самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных действий. В случае доказательства вины грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 гривен), или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напмоним, в Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.