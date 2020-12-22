В Николаеве сотрудники СБУ вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Николаевской области.

Сотрудники СБУ установили в 2019-2020 годах руководство предприятия заключило с коммерческими структурами ряд договоров на поставку электроэнергии почти на 240 миллионов гривен. Затем чиновники, нарушая Закон Украины «О рынке электрической энергии» и «О публичных закупках», подписали дополнительные соглашения на невыгодных для коммунального предприятия условиях. По предварительной версии следствия, благодаря этой сделке руководство завладело средствами КП в особо крупных размерах. Фигуранты проводили бестоварные операции с коммерческими структурами, которые имеют признаки фиктивности. Выведенные в тень средства злоумышленники присваивали.

По предварительной версии следствия, через эту сделку руководство завладело средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах. Фигуранты проводили бестоварные операции с коммерческими структурами, которые имеют признаки фиктивности. Выведенные в тень средства злоумышленники присваивали.

Точный размер убытков, нанесенных бюджету, устанавливают эксперты.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в Николаевской и Харьковской областях. По результатам следственных действий, проведенных в служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов, изъято бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, в том числе чековые книжки, налоговые накладные, а также черновые записи, носители информации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им») и части 1 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Точный размер убытков, нанесенных бюджету, устанавливают эксперты.

В пресс-службе Нацполиции в Николаевской области сообщили, что речь идет о коммунальном предприятии Николаевского городского совета «Николаевводоканал».

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области предотвратили попытку вывоза авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.