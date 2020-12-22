Мэр Александр Сенкевич прокомментировал информацию правоохранителей о хищениях на коммунальном предприятии «Николаевводоканал». Он сообщил, что пока что никому из должностных лиц подозрений не вручали.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 декабря, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— Пока не задержано ни одного должностного лица, пока никто не получил ни одного подозрения. Пока преждевременно делать какие-либо вывода. В любом случае, если правоохранители выявят правонарушения, мы отреагируем санкциями. Мы всегда идем навстречу правоохранителям и никогда не будем ничего скрывать. Надеюсь, в этом деле возникла какая-то ошибка. В ином случае, будем делать кадровые выводы и делать все, что нужно, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, сегодня в СБУ сообщили, что вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».