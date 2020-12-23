Новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бразильский телеканал O Globo.
При этом у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее «старого» штамма COVID-19.
Бразилия — на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.
Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.
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Новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бразильский телеканал O Globo.
При этом у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее «старого» штамма COVID-19.
Бразилия — на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.
Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.