Новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бразильский телеканал O Globo.

При этом у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее «старого» штамма COVID-19.

Бразилия — на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.

Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.