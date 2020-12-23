В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны — структуры, обеспечивающей безопасностью президента РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

— Тело заместителя начальника одного из отделений ФСО, подполковника, было найден возле дома номер 7 на улице Цандера. Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в квартире погибшего была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер покончил с собой по личным причинам, не связанным со службой. По данному факту началась доследственная проверка.

Это уже второе за последний месяц самоубийство сотрудника ФСО. 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник управления личной охраны президента РФ Михаил Захаров.

Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.