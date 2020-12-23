В среду утром, 23 декабря, спасатели освободили мужчину, который попал под движущийся трамвай на пересечении улиц Чкалова и Малой Морской в Николаеве.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как выяснилось, ноги гражданина зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая. После чего, поместив человека на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу. На месте также работали сотрудники полиции.

Напомним, что на станции «Николаев» по улице Дмитрия Яворницкого на рельсах нашли тело мужчины, которого переехал поезд.