В среду утром, 23 декабря, спасатели освободили мужчину, который попал под движущийся трамвай на пересечении улиц Чкалова и Малой Морской в Николаеве.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как выяснилось, ноги гражданина зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая. После чего, поместив человека на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу. На месте также работали сотрудники полиции.
Напомним, что на станции «Николаев» по улице Дмитрия Яворницкого на рельсах нашли тело мужчины, которого переехал поезд.
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В среду утром, 23 декабря, спасатели освободили мужчину, который попал под движущийся трамвай на пересечении улиц Чкалова и Малой Морской в Николаеве.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как выяснилось, ноги гражданина зажало транспортным средством. Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая. После чего, поместив человека на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу. На месте также работали сотрудники полиции.
Напомним, что на станции «Николаев» по улице Дмитрия Яворницкого на рельсах нашли тело мужчины, которого переехал поезд.