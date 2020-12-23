В среду, 23 декабря, в американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадал по меньшей мере 21 человек.
Об этом сообщает CBS Baltimore.
10 человек получили серьезные ранения, девять находятся в критическом состоянии, а один находится в тяжелом состоянии. Также есть частичное обрушение крыши здания. BGE заявили, что не верят, что взрыв был связан с газом.
Отмечается, что два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса со стороны здания около 30 минут. Позже их спасла оперативная группа пожарной охраны, которая разбила окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировала людей. Всего из здания спасли 23 человека.
Ранее сообщалось, что вследствие взрыва кислородного баллона в университетской больнице турецкого города Газиантеп и возникшего в результате пожара погибли девять человек.
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В среду, 23 декабря, в американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадал по меньшей мере 21 человек.
Об этом сообщает CBS Baltimore.
10 человек получили серьезные ранения, девять находятся в критическом состоянии, а один находится в тяжелом состоянии. Также есть частичное обрушение крыши здания. BGE заявили, что не верят, что взрыв был связан с газом.
Отмечается, что два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса со стороны здания около 30 минут. Позже их спасла оперативная группа пожарной охраны, которая разбила окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировала людей. Всего из здания спасли 23 человека.
Ранее сообщалось, что вследствие взрыва кислородного баллона в университетской больнице турецкого города Газиантеп и возникшего в результате пожара погибли девять человек.