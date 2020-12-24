Количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, в Италии превысило 70 тысяч, что является наибольшим показателем среди стран ЕС и ставит Италию на пятое место в мире по смертности от COVID.

По информации Министерства здравоохранения Италии в среду, 24 декабря, зафиксировано 553 новых случая смерти от коронавируса против 628 днем ранее. Ежедневный счет новых инфекций увеличился до 14 522 с 13 318, пишет Reuters.

Пациентов в больнице с Covid-19 в среду было 24 546 человек, что на 402 меньше, чем днем ранее. В отделения интенсивной терапии поступило 216 новых пациентов по сравнению с 201 во вторник.

Текущее количество пациентов интенсивной терапии уменьшилось на 63 до 2624, что отражает тех, кто умер или был выписан после выздоровления.

Когда в первой половине ноября в Италии быстро нарастала вторая волна эпидемии, количество госпитализаций увеличивалось примерно на 1000 человек в день, в то время как заполняемость отделений интенсивной терапии увеличивалась примерно на 100 человек в день.

Ранее рекордное суточное заражение коронавирусом было зафиксировано в США.