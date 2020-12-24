Утром в четверг, 24 декабря, на пересечении улиц Крылова и Курортной в Николаеве, на остановке общественного транспорта прохожие обнаружили лежащего на асфальте мужчину и вызвали «скорую».

Об этом пишут Новости-Н.

Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть мужчины и вызвала правоохранителей. В данный момент тело мужчины продолжает лежать на остановке, его накрыли клеенкой. Полицейские ждут приезда экспертов для осмотра тела. Личность погибшего пока не установлена.

После оформления всех документов умершего отправят на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Ранее в Николаеве на автовокзале в контейнере для мусора нашли новорожденного ребенка.