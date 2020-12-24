Из-за изменения подследственности по делу о возможной коррупции заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова заседание суда по избранию меры пресечения перенесли на понедельник, 28 декабря.

Об этом сообщили на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, пишет Радио Свобода.

— Дата следующего судебного заседания - 28 декабря 2020 года 12:30, - заявил судья.

Сам Олег Татаров присутствовал на заседании суда. Он заявил, что ему ничего не известно о передаче расследования дела в Службу безопасности Украины.

— Никакой информации о передаче подследственности от НАБУ ни я, ни мой адвокат не инициировали. Я эту новость узнал из СМИ. Я буду делать акцент на том, чтобы были проведены все судебные слушания, чтобы все доказательства были исследованы и чтобы суд дал независимую и качественную оценку всем доказательствам, которые предоставил орган досудебного расследования, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Следствие утверждает, что, работая в строительной компании «УкрБуд», он мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.