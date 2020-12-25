В ночь на пятницу, 25 декабря, возле одного из ресторанов в Оболонском районе Киева произошел взрыв.
Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
Судя по видео с камер наблюдения, взрывное устройство могло находится в пакете, оставленном неизвестным мужчиной возле ступенек заведения.
Никто из людей в результате взрыва не пострадал, однако ударная волна выбила окна на фасаде здания.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.
Напомним, что в Днепре на одной из улиц Индустриального района вечером 11 сентября произошел взрыв. Правоохранители считают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5.
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В ночь на пятницу, 25 декабря, возле одного из ресторанов в Оболонском районе Киева произошел взрыв.
Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
Судя по видео с камер наблюдения, взрывное устройство могло находится в пакете, оставленном неизвестным мужчиной возле ступенек заведения.
Никто из людей в результате взрыва не пострадал, однако ударная волна выбила окна на фасаде здания.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.
Напомним, что в Днепре на одной из улиц Индустриального района вечером 11 сентября произошел взрыв. Правоохранители считают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5.