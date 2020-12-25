Следователи Государственного бюро расследования начали проверку сообщения об избиении заключенных в ГУ Северная исправительная колония № 90 в Херсонской области 22 декабря, в частности, о том, что к новоприбывшим осужденным применили спецсредства.

Заключеные получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГБР.

Проверка идет по факту превышения власти и служебных полномочий с применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование продолжается.

Виновным грозит тюремный срок от трех до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Южноукраинске мужчина, который ездил по городу пьяный, сопротивлялся задержанию полицейским: ударил, порвал форму и повредил камеру патрульного.