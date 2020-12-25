Электроопоры на Шулявском мосту в Киеве упали из-за заводского брака. Сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор, был разрушен.

К такому выводу пришли специалисты Института электросваривания имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, пишет The Village Украина.

Данная конструкция была изготовлена на заводе. На момент монтажа на отремонтированном Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева объяснили, что когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва.

Всю ответственность за восстановление опор освещения на мосту понесет генподрядчик, с которым был заключен соответствующий договор. Именно он обязан за свой счет устранить возникшие по его вине недостатки. Кроме того, генподрядчик должен возместить убытки пострадавшим во время аварии.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро Дорогожичи.