Электроопоры на Шулявском мосту в Киеве упали из-за заводского брака. Сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор, был разрушен.
К такому выводу пришли специалисты Института электросваривания имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, пишет The Village Украина.
Данная конструкция была изготовлена на заводе. На момент монтажа на отремонтированном Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя.
В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева объяснили, что когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва.
Всю ответственность за восстановление опор освещения на мосту понесет генподрядчик, с которым был заключен соответствующий договор. Именно он обязан за свой счет устранить возникшие по его вине недостатки. Кроме того, генподрядчик должен возместить убытки пострадавшим во время аварии.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро Дорогожичи.
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Электроопоры на Шулявском мосту в Киеве упали из-за заводского брака. Сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор, был разрушен.
К такому выводу пришли специалисты Института электросваривания имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, пишет The Village Украина.
Данная конструкция была изготовлена на заводе. На момент монтажа на отремонтированном Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя.
В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева объяснили, что когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва.
Всю ответственность за восстановление опор освещения на мосту понесет генподрядчик, с которым был заключен соответствующий договор. Именно он обязан за свой счет устранить возникшие по его вине недостатки. Кроме того, генподрядчик должен возместить убытки пострадавшим во время аварии.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро Дорогожичи.