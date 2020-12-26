На этой неделе в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Известно, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.
Об этом Reuters сообщили волонтеры Красного Креста.
Волонтер Мелесе Месфин сообщил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших.
Атаку осуществили неустановленные вооруженные лица.
Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.
Напомним, что в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви. В результате происшествия двое людей погибли и еще несколько получили ножевые ранения.
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На этой неделе в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Известно, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.
Об этом Reuters сообщили волонтеры Красного Креста.
Волонтер Мелесе Месфин сообщил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших.
Атаку осуществили неустановленные вооруженные лица.
Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.
Напомним, что в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви. В результате происшествия двое людей погибли и еще несколько получили ножевые ранения.