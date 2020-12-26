Под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером в селе Копылы Полтавского района на территории филиала «Укрзалізниці». Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение.

— Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Напомним, что у станции Новокатериновка Веселиновского района на ходу загорелся дизельный поезд «Колосовка-Николаев».