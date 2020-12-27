Сегодня, 27 декабря, жительница Николаева сообщила полиции, что в собственной квартире, которую она сдает квартирантам, она нашла, вероятно, наркотические вещества, а также средства для их фасовки.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаева.

Во время осмотра помещения инспекторы обнаружили большое количество полиэтиленовых свертков и пакетиков с, вероятно, наркотическими веществами, а также оборудования для взвешивания, фасовки и хранения наркотических веществ. 24-летнего мужчину, проживающего в квартире, немедленно задержали.

Он рассказал, что занимается продажей наркотических веществ путем закладок.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.