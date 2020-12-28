В восточной турецкой провинции Элязыг 27 декабря землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствий страны (AFAD), пишет Европейская правда.

Землетрясение произошло в 09:37 утра по местному времени. Его почувствовали в провинциях Малатия, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу завил, что никакой негативной ситуации после землетрясения не наблюдается.

— Все наши команды осматривают местность, - отметил министр.

Сообщений о человеческих жертвах или повреждениях не поступали.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 было также зарегистрировано 27 декабря у побережья провинции Мугла.

Турцию пересекают крупные линии разломов и землетрясения здесь часты. В октябре смертельное землетрясение произошло в западном портовом городе Измир, в результате чего погибли 116 человек.