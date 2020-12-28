По меньшей мере 12 альпинистов погибли в результате снежной бури в горах к северу от столицы Ирана — Тегерана.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в полиции и спасательных службах Ирана.

Отмечается, что альпинисты погибли в трех отдельных инцидентах, произошедших в районах Колакчал, Ахар и Дарабад в пятницу, когда внезапная метель вызвала сход лавин.

«После трех дней поисково-спасательных операций международное гуманитарное движение Красный Полумесяц в Тегеране в воскресенье остановило поиски, заявив, что спасло 14 человек и обнаружило 11 тел погибших», — говорится в сообщении.

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В тот же день полиция в районе Колакчал заявила, что нашла 12-ю жертву стихии.

Напомним, в феврале вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.