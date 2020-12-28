В Луганской области на шахте «Золотое» государственного предприятия «Первомайскуголь» произошел обвал.

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, пишет РБК.

Одному из горняков удалось выбраться, однако еще один находится под завалами.

По ее словам, обвал произошел накануне в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров (участок №4).

— Под завалом находились два работника (ГРОЗ), с одним из которых была связь. В настоящее время одному из них удалось выбраться на поверхность. Второй еще под завалом, - сообщила Татьяна Погукай.

Информации о погибших или травмированных нет. Сейчас продолжаются меры по ликвидации последствий аварии. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.