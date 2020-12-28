Вчера, 27 декабря, в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области произошел пожар в частном доме.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На месте инцидента пожарные обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.
— Оперативными действиями пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания. Пожар произошел из-за неосторожности владельца дома при курении, - сказано в сообщении.
На месте также работали сотрудники полиции и медики.
Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.
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Вчера, 27 декабря, в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области произошел пожар в частном доме.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На месте инцидента пожарные обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.
— Оперативными действиями пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания. Пожар произошел из-за неосторожности владельца дома при курении, - сказано в сообщении.
На месте также работали сотрудники полиции и медики.
Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.