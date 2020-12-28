Вчера, 27 декабря, в селе Новопетровское Новоодесского района Николаевской области произошел пожар в частном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На месте инцидента пожарные обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.

— Оперативными действиями пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания. Пожар произошел из-за неосторожности владельца дома при курении, - сказано в сообщении.

На месте также работали сотрудники полиции и медики.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.