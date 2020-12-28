Сегодня, 28 декабря, в центре Грозного (Россия) произошла перестрелка. По предварительным данным, злоумышленники напали на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего двое из них погибли.
Об этом сообщает ТАСС.
— В результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен, - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.
Напомним, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в квартире на столичном Печерске, в результате которого от огнестрельного ранения погиб мужчина.
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Сегодня, 28 декабря, в центре Грозного (Россия) произошла перестрелка. По предварительным данным, злоумышленники напали на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего двое из них погибли.
Об этом сообщает ТАСС.
— В результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен, - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.
Напомним, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в квартире на столичном Печерске, в результате которого от огнестрельного ранения погиб мужчина.