Сегодня, 28 декабря, в центре Грозного (Россия) произошла перестрелка. По предварительным данным, злоумышленники напали на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего двое из них погибли.

Об этом сообщает ТАСС.

— В результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен, - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.

Напомним, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в квартире на столичном Печерске, в результате которого от огнестрельного ранения погиб мужчина.