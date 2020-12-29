Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Штральзунд. После начала массовой вакцинации в Гeрмании 27 декабря там вкололи вакцину работникам дома престарелых. В то же время восемь медиков учреждения получили передозировку по ошибке.

— Я глубоко сожалею о случившемся. Этот единичный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не подвержены серьезным побочным эффектам, — говорится в заявлении главы района Стефана Керта.

После инцидента четверо медработников обратились в больницу с симптомами вирусного заболевания. Их госпитализировали для наблюдения.

Отмечается, что кололи им вакцину от BioNTech и Pfizer, которую получила Германия. Местная власть сейчас утверждает, что ранее производитель заявлял, что большие дозы, которые испытали во время исследований, не показали серьезных побочных эффектов.

Заявлений после инцидента от фармкомпаний пока не было, пишет Reuters.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».