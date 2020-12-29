Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, боевики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня они применили беспилотник, дальнейшее использование которого остановили украинские военные.

Неподалеку от Южного боевики также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

Огневую активность боевиков заметили и вблизи Марьинки и Авдеевки, где те несколько раз вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Возле Светлодарска применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А неподалеку от Новоалександровки — ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка боевики также применили стрелковое оружие. Вследствие огня один украинский военный получил ранение. Его доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. В штабе говорят, что о нарушении режима прекращения огня боевиками сообщили представители ОБСЕ через Украинскую сторону ОЦКК.

От начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии столкновения наблюдается тишина.