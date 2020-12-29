В 2020 году в мире было убито 50 журналистов. Большинство этих случаев произошло в странах, где нет военных конфликтов.

Об этом сообщила организация Репортеры без границ.

— Репортеры без границ подсчитали 50 случаев убийства журналистов в связи с их работой с 1 января по 15 декабря 2020 года, число близкое к 2019 году (когда было убито 53 журналиста), хотя в этом году на местах работало меньше журналистов из-за пандемии коронавируса, — говорится в сообщении.

В организации отметили, что все больше журналистов убивают в странах, которые считаются мирными. В 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ произошло в зонах боевых действий. Сейчас только 32% смертельных случаев пришлось на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или страны с конфликтами низкой или средней интенсивности, такие как Афганистан и Ирак.

Большинство случаев (68%) пришлось на мирные страны. Самое высокое число погибших журналистов в Мексике (восемь человек), Индии (четыре человека), Филиппинах (три человека) и Гондурасе (три человека).

Большинство журналистов, погибших в 2020 году, были убиты из-за их профессиональной деятельности, утверждают эксперты организации. Так, среди всех журналистов, которые погибли в 2020 году, преднамеренно было убито 84%. В 2019 году эта доля составляла 63%. Отмечается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью.

Напомним, в Николаеве следователи закрыли оба производства по статье 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности), которые открывали по заявлениям журналистов НикВести.