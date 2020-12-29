Житель одного из сел Броварского района Киевщины, депутат 8-го созыва поселкового совета заказал киллеру своих двух оппонентов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения, — 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

— Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с нужным ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов, — сообщают в полиции.

За убийство первой жертвы он пообещал 6 000 долларов США и предоставил задаток — 300 долларов.

Сейчас организатор убийств задержан. Ему готовится вручении подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является неоконченным по причинам, не зависящим от воли лица ( части 3 статье 15, части 3 статье 27, пункту 11 части 2 статье 115), и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (части 1 статье 14, пункту 11 части 2 статье 115) Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.