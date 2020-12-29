Во вторник, 29 декабря, в селе Подлесное Новоодесского района Николаевской области маршрутное такси БАЗ сообщением «Новая Одесса — Сафроновка» заехало во двор частного дома и упало в пустой бассейн.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Около 16:00 65-летний водитель рейсового микроавтобуса, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги на территорию частного домовладения, где упал в пустой бассейн.

В салоне транспортного средства находились 15 пассажиров, пострадали два человека, мужчина и женщина возрастом 59 и 61 год. Водитель и другие пассажиры не травмировались.

Полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Николаеве полиция расследует обстоятельства возгорания маршрутного такси Mercedes Sprinter в Корабельном районе.