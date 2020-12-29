Вечером 29 декабря на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.

Об этом сообщают в Госслужюе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании внешней транспортировочной галереи на предприятии поступило в 17:51. По повышенному номеру вызова направили дежурные караулы 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра.

В 19:20 пожар на зерновом терминале локализовали. Сейчас работают 9 единиц техники и 53 спасателя. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина погиб из-за неосторожности при курении.