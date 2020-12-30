В Николаеве автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода, после чего столкнулся с Daewoo Lanos. Пешехода разорвало пополам.

Об этом сообщает издание «Новости Н».

Как пишет издание, происшествие произошло вечером во вторник, 29 декабря, на проспекте Богоявленском в Николаеве.

Hyundai Tucson двигался по проспекту Богоявленскому, со стороны ул. 295 Стрелковой дивизии в направлении ул. Космонавтов. Примерно в 100 метрах за перекрестком с ул. Прибугской автомобиль сбил мужчину, переходившего улицу в неустановленном месте.

— От мощного удара пешехода разорвало пополам. После этого водитель Hyundai потерял управление, автомобиль выехал в левый ряд, где его «догнал» двигавшийся следом автомобиль Daewoo Lanos. Оба столкнувшихся автомобиля проехали еще около 100 метров и остановились. Пешеход погиб на месте происшествия, — пишет издание.

По предварительным данным, в автомобиле Daewoo Lanos и в автомобиле Hyundai Tucson никто не пострадал.

Ранее в Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.