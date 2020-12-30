Во вторник вечером, 29 декабря, в Николаеве мужчина, пытаясь скрыться от полицейских на угнанном автомобиле, не справился с управлением и въехал в дерево.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что экипаж патрульных заметил, как на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы 295-й Стрелковой Дивизии водитель автомобиля ВАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора. С помощью проблесковых маячков и громкоговорителя инспекторы сказали водителю остановиться, на что он никак не отреагировал и продолжил движение по проспекту Богоявленским в сторону центра города.

— На улице Чайковского правонарушитель начал ускоряться с надеждой оторваться от преследования, но на перекрестке с улицей Театральной не справился с управлением и, съехав по лестнице в парковую зону, врезался в дерево, - сообщают в полиции.

Отмечается, что ни водитель, ни его пассажир автомобиля не пострадали. Патрульные обнаружили у 39-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. Результат осмотра — 2.74 промилле, что почти в 14 раз превышает допустимую норму.

При этом, во время проверки документов выяснилось, что машина, которую разбил мужчина, находится в розыске, поскольку была похищена час назад в Заводском районе города.

Патрульные составили на гражданина ряд административных материалов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Далее делом будут заниматься следователи.

Напомним, что в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.