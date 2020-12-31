По состоянию на 29 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки рекордные 14 744 ковид-больных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В мире обнаружили 718 914 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 253 708 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Украина, которая занимает 10-ю позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 83 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 812 046 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Напомним, за сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.