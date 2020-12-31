По состоянию на 10:00 31 декабря в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 31 декабря из всех 31317 (+418) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1362 (+19) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 280, всего выздоровели — 14208. Умерло всего от последствий COVID-19 — 516, за сутки — 8.
Напомним, за сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.
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По состоянию на 10:00 31 декабря в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 31 декабря из всех 31317 (+418) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1362 (+19) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 280, всего выздоровели — 14208. Умерло всего от последствий COVID-19 — 516, за сутки — 8.
Напомним, за сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.