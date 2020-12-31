По состоянию на 10:00 31 декабря в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 31 декабря из всех 31317 (+418) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 21318 (+275)

Первомайск - 1018 (+19)

Южноукраинск - 1028 (+21)

Вознесенск - 799

Очаков - 486 (+4);

Арбузинский район - 284 (+1)

Баштанский район - 460

Березанский район - 403

Братский район - 215 (+17)

Березнеговатский район - 198 (+12);

Веселиновский район - 282

Витовский район - 1126 (+11);

Вознесенский район - 278 (+1)

Врадиевский район - 229 (+11);

Еланецкий район - 140

Доманевский район - 272 (+5);

Казанковский район - 361 (+18);

Кривоозерский район - 248;

Николаевский район - 410 (+10)

Новобугский район - 247 (+4);

Новоодесский район - 496

Очаковский район - 239 (+3);

Первомайский район - 411 (+6);

Снигиревский район - 369.

Заболевание COVID-19 установлено у 1362 (+19) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 280, всего выздоровели — 14208. Умерло всего от последствий COVID-19 — 516, за сутки — 8.

Напомним, за сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.