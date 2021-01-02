От COVID-19 умерла известный армейский волонтер и оперная певица Александра Тарасова.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.
— Печаль, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова, — написала Лилия Блохина.
Болезнь протекала очень тяжело, волонтер находилась в больнице на ИВЛ.
Александра Тарасова с апреля 2015 года до марта 2018 года возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики. К тому времени работала певицей в Национальной опере Украины.
В 2014 году стала исполнительным директором Фонда помощи армии «Крылья феникса», с которого перешла на должность председателя правления фонда «Вернись живым».
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
От COVID-19 умерла известный армейский волонтер и оперная певица Александра Тарасова.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.
— Печаль, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова, — написала Лилия Блохина.
Болезнь протекала очень тяжело, волонтер находилась в больнице на ИВЛ.
Александра Тарасова с апреля 2015 года до марта 2018 года возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики. К тому времени работала певицей в Национальной опере Украины.
В 2014 году стала исполнительным директором Фонда помощи армии «Крылья феникса», с которого перешла на должность председателя правления фонда «Вернись живым».