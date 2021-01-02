От COVID-19 умерла известный армейский волонтер и оперная певица Александра Тарасова.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.

— Печаль, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова, — написала Лилия Блохина.

Болезнь протекала очень тяжело, волонтер находилась в больнице на ИВЛ.

Александра Тарасова с апреля 2015 года до марта 2018 года возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики. К тому времени работала певицей в Национальной опере Украины.

В 2014 году стала исполнительным директором Фонда помощи армии «Крылья феникса», с которого перешла на должность председателя правления фонда «Вернись живым».