В Финляндии зафиксирован первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавируса разработки Pfizer. Детали ситуации пока не разглашают.

Об этом сообщает Yle.fi.

Пока в агентстве по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea не разглашают детали сообщения о побочной реакции ради сохранения конфиденциальности. Когда поступит хотя бы пять уведомлений, тогда в агентстве расскажут какие именно побочные эффекты были вызваны вакциной.

В то же время, власти считают естественным скорое появления побочной реакции и уведомление о ней, поскольку по началу порог прием заявок о них ниже. Это связано с недавним стартом использования препарата. Со временем будут рассматривать только заявки о серьезных последствиях.

Отмечается, что в последние дни 2020 года в Финляндии были привиты медработники в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

В Евросоюзе вакцинация препаратом Pfizer началась 26-27 декабря. Также прививки этой вакциной делают в США и Великобритании.

Напомним, в Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.