Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в селе Берч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений Котенко был найден в 500-та метрах от эко-отеля «Бреч».

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

— Источники отмечают, что камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение, — пишет издание.

Также источник в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.