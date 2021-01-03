В сети появилась видеозапись нападения неизвестного мужчины на бывшего председателя Черновицкого областного совета, депутата облсовета Ивана Мунтяна.

Соответствующее видео обнародовали сегодня пользователи соцсетей, пишет УНИАН.

На видеозаписи видно, что инцидент произошел на одной из АЗС в Черновцах. На видео указана дата видеофиксации — 30 декабря 2020 года.

Мужчина, похожий на экс-председателя облсовета, выходит из автомобиля. Позже к нему подходит неизвестный мужчина, вероятно, водитель автомобиля Porsche Cayenne, который заехал на АЗС сразу же после Ивана Мунтяна.

Впоследствии неизвестный мужчина неожиданно нанес несколько ударов Ивану Мунтяну в лицо, а позже он покинул место происшествия.

За этими событиями наблюдает работник АЗС, который все это время разговаривал по телефону.

В комментарии черновицким журналистам Иван Мунтян подтвердил, что на этом видео именно он. Однако депутат утверждает, что этот инцидент произошел около года назад, и он «не понимает, почему видео обнародовали сейчас».

Напомним, ранее в Николаеве трое неизвестных мужчин напали на владельца торгового киоска, избив его битой. За неделю до этого магазин пытались облить бензином и поджечь.