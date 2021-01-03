В Марокко экипаж судна, состоящий из одесситов, дал отпор банде пиратов, которые напали прямо в порту.

Об этом сообщается в паблике «Одесса как она есть» в Facebook.

Инцидент произошел 1 января во время выгрузки судна Viking Diamond в порту Касабланки (Марокко).

Отмечается, что на судно (экипаж которого состоит из 20 одесситов) напали 15 пиратов в масках и водолазных костюмах, вооруженных ножами и дубинками.

— В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть из нападавших, — говорится в сообщении.

Уточняется, что несколько пиратов смогли сбежать.

При этом подчеркивается, что все одесситы целы и здоровы.

Напомним, ранее пираты захватили судно Stevia у берегов Нигерии. Из восьми членов экипажа шестеро — украинцы.