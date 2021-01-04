Вечером 2 января на Одесщине под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.