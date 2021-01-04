В Сумах под роддом подбросили младенца. У ребенка диагностировали значительное переохлаждение.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

«В приемное отделение одной из больниц города, неизвестный мужчина подбросил младенца. По факту правоохранители открыли уголовное производство и ведут поиски его родителей. Сейчас ребенка направили на обследование в областную детскую клиническую больницу», — сообщили правоохранители.

У девочки установили острую гипотермию.

По этому факту в полиции открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом в отношении которого установлена опека или попечительство».

Сейчас правоохранители устанавливают личности родителей младенца.