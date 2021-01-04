Неподалеку от индийской столицы Дели обрушилась крыша одного из крематориев. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийские СМИ.
Трагедия произошла в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Предварительно, крыша обрушилась из-за сильных осадков.
По информации издания, крыша крематория рухнула в то время, когда более 25 человек укрылись возле здания от дождя. Большинство из них были родственниками мужчины, которого в то время кремировали.
Напомним, в Конго из-за обвала золотых рудников погибли более 50 человек.
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Неподалеку от индийской столицы Дели обрушилась крыша одного из крематориев. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийские СМИ.
Трагедия произошла в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Предварительно, крыша обрушилась из-за сильных осадков.
По информации издания, крыша крематория рухнула в то время, когда более 25 человек укрылись возле здания от дождя. Большинство из них были родственниками мужчины, которого в то время кремировали.
Напомним, в Конго из-за обвала золотых рудников погибли более 50 человек.