За прошлые сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, возле населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Водяного на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что за 1 января российские войска на Донбассе 6 раз нарушили перемирие.