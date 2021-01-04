Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

Об этом сообщает BBC.

Судья Ванесса Барайтсер пояснила, что у Джулиана Ассанжа наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

— Согласно общему впечатлению, он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее, - отметила она.

Джулиан Ассанж будет оставаться в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США.

Защита Джулиана Ассанжа будет требовать его освобождения под залог.

В 2010 году Джулиан Ассанж получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе страны НАТО.

В 2012 году Джулиан Ассанж связался напрямую с лидером хакерской группы LulzSec и предоставил список целей для взлома LulzSec. В частности, он просил хакеров искать информацию от ЦРУ, АНБ или New York Times.

Как известно, в Америке Джулиану Ассанжу могут предъявить 18 обвинений, в том числе в заговоре с целью компьютерного взлома и в незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks. Если его признают виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. Позже Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатического убежища. В то же время британская полиция заявила, что он задержан.