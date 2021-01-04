В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, во время застолья мужчина застрелил свою гражданскую жену.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что во время застолья в новогоднюю ночь между гражданскими супругами возник конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из пистолета травматического действия жене в голову. Полицию вызвали соседи мужчины.

— В дежурную часть Днепровского управления полиции по линии 102 обратилась женщина и сообщила, что в ее дверь стучит сосед и говорит, что убил свою жену, — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный сразу направил на вызов наряды патрульной полиции, следственно-оперативную группу и скорую помощь. 53-летнюю женщину отправили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Правоохранители изъяли из квартиры вещественные доказательства: предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями Форт 12Р, четыре стреляные гильзы. Изъятое направили на экспертное исследование.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (Законченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Герцаевском районе Черновицкой области 62-летний мужчина во время охоты случайно застрелил 56-летнего местного жителя.